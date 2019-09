Iran: portavoce Organizzazione atomica, stiamo utilizzando 20 centrifughe per arricchire uranio

- L'Iran sta già utilizzando 20 centrifughe IR-4 per arricchire l’uranio anziché le 10 previste dall’accordo sul nucleare noto come Piano d’azione globale congiunto (Jcpoa) sottoscritto nel luglio 2015 con i paesi del gruppo 5+1 (Cina, Francia, Regno Unito, Russia, Stati Uniti e Germania). Lo ha dichiarato il portavoce dell’Organizzazione iraniana per l’energia atomica (Aeoi), Behrouz Kamalvandi, secondo cui l’aumento delle centrifughe fa parte terza fase di riduzione degli obblighi previsti dall'accordo iniziata ufficialmente ieri, 6 settembre. Secondo , l'Iran ha già iniziato a dotare di gas un sistema di 20 centrifughe più avanzate IR-6 e ha in programma di aumentare il loro numero a 30. "Il paese può portare il livello di arricchimento dell'uranio fino al 20 percento e oltre", ha dichiarato Kamalvandi, come riportato dall'agenzia di stampa “Fars”. Tuttavia, secondo il portavoce, l’Iran non ha alcuna intenzione di portare l’arricchimento ad un livello tale da poter fabbricare un’arma nucleare (90 per cento), ma ha comunque le capacità per farlo. (segue) (Res)