Iran: portavoce Organizzazione atomica, stiamo utilizzando 20 centrifughe per arricchire uranio (2)

- Annunciata ieri, la decisione dell’Iran di ridurre ulteriormente i suoi impegni rispetto all’accordo sul nucleare del 2015 è sta condannata dai Europa e Stati Uniti. Questi ultimi, per tramite del segretario di Stato Mike Pompeo, hanno definito l’azione “inaccettabile”. In un’intervista all’emittente radiofonica di Kansas City “Kcmo”. “Proprio ieri (gli iraniani) hanno annunciato che continueranno a fare più ricerca e sviluppo sui sistemi d’arma nucleare. È inaccettabile”, ha affermato il capo della diplomazia di Washington. La mossa dell’Iran giunge nel pieno dei tentativi della Francia di convincere Stati Uniti e Iran a intraprendere la strada del dialogo, iniziati proprio al G7 di Biarritz con la visita a sorpresa del ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif e la proposta di fornire all’Iran una linea di credito di 15 miliardi di dollari per sostenere la crisi economica. (segue) (Res)