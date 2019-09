Russia-Moldova: oggi colloquio a Mosca tra Putin e Dodon su forniture gas a Chisinau

- Il presidente russo Vladimir Putin terrà un incontro oggi a Mosca con il suo omologo moldavo, Igor Dodon. Al centro dei colloqui, la cooperazione bilaterale in particolare in campo economico, commerciale oltre alle forniture di gas russo a Chisinau. Dodon ha detto in settimana che una decisione finale per le nuove forniture di gas russo dovrebbe arrivare durante i colloqui di oggi. La Moldova punta ad uno sconto sulle tariffe del gas naturale. (segue) (Rum)