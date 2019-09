Russia-Moldova: oggi colloquio a Mosca tra Putin e Dodon su forniture gas a Chisinau (2)

- Dodon è stato a Mosca nei giorni scorsi per tenere negoziati con il vicepremier russo Dmitrij Kozak e con il presidente di Gazprom Aleksej Miller. "Sono in visita di lavoro di un giorno a Mosca, dove si terranno incontri con il vice primo ministro, rappresentante speciale del presidente della Federazione Russa per lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali con la Moldova Dmitrij Kozak, e con il presidente del Comitato di gestione, Aleksej Miller e altri", ha scritto Dodon sulla propria pagina Facebook. Il presidente era accompagnato dal ministro dell'Economia e delle infrastrutture, Vadim Brynzan, i consiglieri del presidente Ion Kiku e Aureliu Cioca, e dal presidente del consiglio di amministrazione di Moldovagaz, Vadim Cheban. (segue) (Rum)