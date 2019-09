Russia-Moldova: oggi colloquio a Mosca tra Putin e Dodon su forniture gas a Chisinau (3)

- In precedenza, Dodon ha dichiarato in un'intervista a "Tass" che intende ottenere sconti sul gas da Mosca. Secondo il capo dello Stato, il governo precedente, che sottovalutava in modo irragionevole le tariffe, "ha lasciato in eredità una 'bomba energetica', a causa della quale i prezzi del gas al consumo potrebbero avere un rialzo brusco". Il governo della Moldova è preoccupato inoltre per la possibile cessazione delle forniture di gas attraverso l'Ucrain (Rum)