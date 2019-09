Hong Kong: manifestanti intenzionati a bloccare collegamenti con aeroporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono le proteste a Hong Kong, dove i manifestanti oggi sono intenzionati ad interrompere i collegamenti con l'aeroporto internazionale, come già fatto lo scorso fine settimana. Lo riferiscono i media locali, ricordando che la protesta di oggi è la 14ma consecutiva dall'inizio delle manifestazioni per la democrazia, e la prima da quando Carrie Lam, capo esecutivo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, ha annunciato il ritiro del disegno di legge sulle estradizioni, che lo scorso giugno ha innescato le massicce proteste tuttora in corso nella ex colonia britannica. L'iniziativa di Lam, volta a instaurare il dialogo con i manifestanti, è stata tuttavia respinta da questi ultimi, in un clima di tensione che ha visto oltre 1.100 arresti e la denuncia sui social di violenze da parte delle forze di polizia. (Cip)