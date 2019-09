Governo: Cottarelli, Gualtieri? È bravo ma noi economisti non contiamo più

- Interpellato su Roberto Gualtieri al ministero dell'Economia, l'economista Carlo Cottarelli ha risposto: "Gualtieri è bravo e ha fatto bene. Certo - ha sottolineando con un sorriso a margine del Forum The European House Ambrosetti - noi economisti non contiamo più niente perché mettiamo gli storici a fare i ministri. La Lagarde a capo della Bce è un avvocato, alla Fed c'è anche un avvocato. Quindi noi non contiamo più nulla". (Rem)