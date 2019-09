Medio Oriente: Israele colpisce postazioni Hamas nella Striscia di Gaza dopo lancio razzi

- Le Forze di difesa israeliane hanno colpito ieri sera diverse postazioni del movimento palestinese Hamas nella Striscia di Gaza. Lo ha riferito il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), il colonnello Jonathan Conricus, in un messaggio diffuso su Twitter. L’attacco è avvenuto in risposta al lancio di cinque razzi provenienti dalla Striscia di Gaza e dirette contro gli abitati israeliani al confine con la Striscia di Gaza e nella città di Sderot. Secondo i media palestinesi, un carro armato israeliano ha colpito un avamposto di Hamas a nord di Beit Hanoun, mentre un drone ha preso di mira un punto di osservazione del gruppo palestinese a Beit Lahia. Al momento non risultano morti o feriti tra i palestinesi.(Res)