Business news: Romania, da fondi Fesr 363,3 milioni di euro per ponte su Danubio a Braila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) investirà 363,3 milioni di euro per la costruzione di un ponte sul fiume Danubio, nella città di Braila, nella Romania sud-orientale. Lo si apprende dalla Commissione europea. Il progetto prevede anche la costruzione di strade di collegamento per migliorare le connessioni di trasporto tra il Mar Nero e la Romania nord-orientale. "Questo progetto finanziato dall'Unione europea migliorerà chiaramente la qualità della vita nella regione, con viaggi su strada più brevi e altro ancora. Facilitando i collegamenti con la Moldova e l'Ucraina, questo progetto di coesione contribuirà anche a rafforzare le relazioni dell'Ue con i suoi vicini", ha detto il commissario per la politica di vicinato, i negoziati sull'allargamento e la politica regionale, Johannes Hahn. (Beb)