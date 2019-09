Business news: Romania, primi sette mesi 2019, nuove società a capitale straniero in aumento dello 0,3 per cento

- Il numero di società a capitale straniero di nuova costituzione è aumentato dello 0,3 per cento nei primi sette mesi del 2019, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, arrivando ad un totale di 3.348 unità. Lo riferisce l'ufficio del registro nazionale del commercio (Onrc) con un comunicato. Queste nuove società avevano un capitale sottoscritto di 13,59 milioni di dollari, in aumento del 37,4 per cento rispetto al periodo gennaio-luglio 2018. Secondo la fonte citata, tra il 1991 e il 31 luglio 2019 sono state costituite 224.682 società con partecipazione straniera al capitale, il cui importo totale del capitale sociale sottoscritto arriva a oltre 63,7 miliardi di dollari. Il maggior numero di società di nuova costituzione con partecipazione straniera è stato effettuato da investitori dall'Italia, rispettivamente 48.232, ma il valore più elevato del capitale sociale è stato delle società olandesi, rispettivamente 12,93 miliardi di dollari, in 5.352 società. (Rob)