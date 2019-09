Business news: Repubblica Ceca, salari in crescita nel secondo trimestre 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il salario lordo medio mensile in Repubblica Ceca è cresciuto del 7,2 per cento nel secondo trimestre 2019. Lo rivela l'Ufficio di statistica ceco, ripreso dall'emittente radiofonica "Cesky rozhlas". In termini assoluti la retribuzione mensile media ha raggiunto 34.105 corone (circa 1.300 euro). Tenuto conto dell'inflazione, l'aumento percentuale è del 4,3 per cento. Va evidenziato che due terzi degli occupati cechi guadagnano meno della retribuzione media. (Rep)