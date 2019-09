Business news: Albania, indice costi settore edile, in crescita dello 0,3 per cento in secondo trimestre

- L'indice dei costi nel settore edile è salito dello 0,3 per cento su base annua, durante il secondo trimestre del 2019. Secondo i dati diffusi dall'Istituto albanese delle statistiche, Instat, il maggior incremento si è verificato nel gruppo Costi vari", (1,4 per cento), seguito dal gruppo Spese per macchinari (0,9 per cento) e Spesa per stipendi (0,8 per cento). In calo invece il gruppo Spese di trasporto (0,6 per cento) e Spese per materia prima (0,3 per cento). Rispetto al primo trimestre dell'anno, l'indice dei costi nel settore edile ha registrato un calo dello 0,01 per cento. (Alt)