Business news: Azerbaigian, Centro analisi riforme economiche, inflazione a 2,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione in Azerbaigian si è attestata a 2,7 punti percentuali nei primi sette mesi di quest’anno. Lo ha dichiarato il direttore esecutivo del Centro per l’analisi delle riforme economiche e delle comunicazioni, Vusal Gasimli, parlando ad un incontro organizzato a Baku per discutere l’attuazione di alcuni programmi strategici nel corso dei prossimi mesi. “La valuta nazionale è rimasta stabile nei primi sette mesi dell’anno, portando il settore non-oil a registrare una crescita pari a tre punti percentuali: per quanto riguarda invece le esportazioni e l’industria non-oil, hanno riscontrato variazioni positive pari rispettivamente al 17 e al 15,8 per cento”, ha detto, sottolineando che “un saldo positivo della bilancia dei pagamenti rappresenta il fondamento della stabilità macroeconomica di un paese”. (Res)