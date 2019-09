Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, sabato 7 settembre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 16.30 - Piazza Vittorio Veneto: l'assessore Giusta è presente alla cerimonia di inizio del Festival dei Carri - "Mantra Festival".REGIONEOre 15.15, Torino, Museo Pietro Micca, via F. Guicciardini 7), l’assesore Tronzano partecipa alla commemorazione del 313° anniversario della battaglia di liberazione di Torinoore 17:30, Borgosesia (Vc), piazza Mazzini, l'assessore Poggio e il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia partecipano all'inaugurazione del monumento dedicato alla memoria del generale Alberto Dalla Chiesa e della moglie Emanuela Setti Carraro. (Rpi)