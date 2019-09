Georgia: assistente segretario Stato Usa oggi a Tbilisi per conferenza internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assistente del segretario di Stato statunitense per l’Europa e l’Eurasia, Philip Reeker, inizia oggi una visita ufficiale in Georgia. Reeker parteciperà ad una conferenza internazionale nel paese caucasico per discutere la democratizzazione e le aspirazioni euroatlantiche di Tbilisi con una serie di politici, imprenditori ed esperti in materia di sicurezza. La visita si protrarrà fino al prossimo 11 settembre, e contribuirà al rafforzamento dei rapporti bilaterali tra Tbilisi e Washington.(Res)