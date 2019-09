Ue: Mattarella, stretta cooperazione tra istituzioni e paesi per rilanciare integrazione

- Nel discorso inviato ai partecipanti del Forum Ambrosetti di Cernobbio, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato la necessità di una stretta cooperazione tra istituzioni e paesi, per rilanciare l’integrazione europea. “L’avvio della nuova legislatura europea offre l’opportunità di poter definire un programma all’altezza delle aspettative dei cittadini europei espresse con il recente voto, all’altezza dei valori fondanti dell’unione, per affrontare le sfide che abbiamo di fronte: cambiamenti climatici e demografici, rapide trasformazioni tecnologiche, tensioni politiche e minacce alla sicurezza. All’unione serve, in particolare, una stretta cooperazione tra istituzioni e paesi per rilanciare l’integrazione, completare il mercato unico e rafforzare il pilastro sociale”, spiega il capo dello Stato ai partecipanti del forum.(Rem)