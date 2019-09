Ue: Mattarella, fare passi avanti per fiscalità europea, per sistema equo e corretto

- Nel discorso inviato ai partecipanti del Forum Ambrosetti di Cernobbio, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha spiegato che “unitamente al rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche, utili ad accompagnare le trasformazioni produttive e del lavoro, vanno fatti passi avanti per una fiscalità europea che elimini forme di distorsione concorrenziale e affronti, invece, il tema della tassazione delle grandi imprese multinazionali, per un sistema equo e corretto”. “In un contesto internazionale caratterizzato da crescenti rischi e incertezze e dal rallentamento dell’attività economica, anche a causa di inappropriate guerre commerciali - prosegue il capo dello Stato - soltanto un’Europa solida e unita sarà capace di contribuire da protagonista al governo dei grandi temi globali. Così come solo la riaffermazione di un multilateralismo fondato su regole condivise e l’apertura degli scambi potranno rilanciare la fiducia”. (Rem)