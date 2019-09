Grecia: al via 84ma edizione Fiera internazionale di Salonicco con India ospite d’onore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via oggi la 84ma edizione della Fiera internazionale di Salonicco (Tif), il più importante evento espositivo in Grecia e tra i più rilevanti in tutta l'Europa sud-orientale. L’edizione di quest’anno, in programma sino al prossimo 15 settembre, vede come paese ospite d’onore l’India. Secondo gli organizzatori, il Tif di quest’anno sarà una piattaforma commerciale per il rafforzamento della cooperazione finanziaria e commerciale tra India e Grecia. Al padiglione del paese asiatico saranno presenti anche aziende di diversi settori, quali quello delle spedizioni, tecnologie spaziali, agricoltura e prodotti alimentari, turismo, ingegneria e infrastrutture, componentistica per automobili, tessile. Tasos Tzikas, presidente di Tif-Helexpo (ente organizzatore), ha dichiarato che il padiglione del paese ospite d’onore sarà il centro di interesse, come di consueto alla Fiera, mentre le compagnie indiane hanno manifestato grande interesse a partecipare all’evento. Inoltre quella di Salonicco sarà la prima fiera internazionale in cui sarà possibile utilizzare la rete 5G di prossima generazione con l'assistenza di Wind e Huawei. “Un messaggio di innovazione e tecnologia eccellenza", ha affermato Tzikas. Alla 84ma edizione della Fiera internazionale di Salonicco partecipano rappresentanti di tutto il paese e aziende di spicco del mercato mondiale. Sono previsti inoltre numerosi eventi di intrattenimento, tra cui musicali e di danza. (segue) (Gra)