Grecia: al via 84ma edizione Fiera internazionale di Salonicco con India ospite d’onore (2)

- Alla Fiera internazionale di Salonicco è atteso, come ogni anno, il discorso del primo ministro greco in cui annuncia la politica economica per il prossimo anno. In questo caso Kyriakos Mitsotakis, uscito vincitore dalle urne lo scorso 7 luglio, dovrebbe presentare, nel corso del suo intervento al Centro congressi Vellidis programmato per le 20 di oggi (ora locale), nuovi tagli alle tasse come promesso in campagna elettorale. Il suo governo punta infatti a importanti sgravi fiscali in funzione di attirare maggiori investimenti nel paese. Tra le misure che il premier potrebbe annunciare, la rimozione o rimodulazione del prelievo di solidarietà sul reddito e la sospensione dell'aumento delle imposte sui lavoratori autonomi: entrambe stabilite durante l’epoca dei memorandum. (Gra)