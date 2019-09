Governo: Cottarelli, non so cosa aspettarmi se intenzione è fare deficit

- È sospeso il giudizio dell'economista Carlo Cottarelli sul nuovo governo giallo-rosso, guidato da Giuseppe Conte. "La prima tappa è la legge di bilancio ma non so cosa aspettarmi perché se leggo il programma di governo l'intenzione è quella di fare più deficit e lo si dice in maniera abbastanza esplicita sostenendo che si vogliono cambiare le regole europee", ha detto a margine dei lavori del Forum The European House Ambrosetti. Ai cronisti che gli chiedono cosa dovrebbe fare il nuovo esecutivo, l'ex commissario alla spending review del governo Letta ha risposto: "Bloccare l'aumento dell'Iva, evitare maggiori spese ma mettere tutto insieme diventa difficile. La priorità resta la crescita ma la si può ottenere con delle riforme tipo quella della burocrazia con un apparato della funzione pubblica che funziona meglio, la giustizia e anche meno tasse però finanziate con la riduzione della spesa e dalla lotta all'evasione della spesa. Avere la crescita aumentando il debito non è una cosa decisiva", ha concluso. (Rem)