Giustizia: Orlando (Pd), nodi con M5s possono essere sciolti

- Il vicesegretario del Partito democratico, Andrea Orlando, precisa: "Il titolo della mia intervista pubblicata oggi su 'La Stampa', non corrisponde al contenuto della stessa. Come ho spiegato e si può leggere con chiarezza inequivocabile, esistono punti sulla riforma della giustizia sui quali con il M5s siamo già d’accordo e altri sui quali lavoreremo per trovare un’intesa. Tra le altre cose, come si legge nel testo dell’intervista, ho ribadito il concetto che 'i nodi non si possono sciogliere a colpi di ultimatum sui giornali, ma sedendo a un tavolo e discutendo'. Idea - conclude - espressa anche ieri, durante il cordiale colloquio telefonico avuto con il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede". (Rin)