Difesa: Esper sollecita alleati europei a finanziare progetti di costruzione militare (2)

- Tra i progetti all'estero interessati vi sono 173 milioni di dollari per le scuole elementari in Giappone e Germania per i figli dei membri del servizio Usa, 21,6 milioni di dollari per una struttura operativa portuale in Spagna e 52 milioni di dollari per un deposito di munizioni in Polonia. Diciassette progetti, per un totale di oltre 600 milioni di dollari, sono legati alla European Deterrence Initiative, progettata per sostenere le difese degli alleati contro le minacce di Russia e Cina. (Was)