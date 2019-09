Usa: legislatori bipartisan esortano Casa Bianca a sbloccare aiuti militari a Ucraina

- I leader democratici e repubblicani della commissione per gli Affari esteri della Camera dei rappresentanti degli Usa stanno esortando la Casa Bianca a sbloccare i fondi di assistenza alla sicurezza per l'Ucraina. In una lettera al capo dello staff della Casa Bianca, Mick Mulvaney, e al direttore del budget della Casa Bianca, Russ Vought, il presidente della commissione, il democratico Eliot Engel, e il repubblicano Michael McCaul del Texas hanno definito l'iniziativa di assistenza alla sicurezza dell'Ucraina da 250 milioni di dollari "fondamentale per il popolo ucraino per scoraggiare l'aggressione russa in corso", riferisce “Politico”. "Sollecitiamo vivamente un'azione immediata per garantire che questa componente centrale dell'assistenza alla sicurezza in Ucraina vada avanti", hanno scritto i deputati. (Was)