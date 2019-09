Usa-Argentina: incontro tra vicesegretario Sullivan e ministro Esteri Faurie

- Il vicesegretario di Stato Usa, John Sullivan, ha incontrato ieri, 5 settembre, il ministro degli Esteri argentino Jorge Faurie nella provincia di Jujuy, in Argentina. Il vicesegretario ha ribadito gli impegni tangibili degli Stati Uniti nei confronti delle relazioni bilaterali con l'Argentina e ha riconosciuto gli sforzi del governo argentino nel rafforzare tale partenariato. Lo riferisce un comunicato stampa del dipartimento di Stato. Sullivan ha anche applaudito agli sforzi del governo nel rafforzare pratiche di buon governo ed economiche orientate al mercato in Argentina. Il vicesegretario ha anche ringraziato l'Argentina per aver assunto un ruolo guida a sostegno del popolo venezuelano. (Was)