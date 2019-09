Usa-Zimbabwe: dipartimento Stato rimarca violazioni diritti umani dell'ex presidente Mugabe

- L'ex presidente dello Zimbabwe, Robert Mugabe, ha tradito le speranze di milioni di persone con violazioni dei diritti umani e cattiva gestione economica: lo ha detto la portavoce del dipartimento di Stato Usa, Morgan Ortagus, in una dichiarazione rilasciata alla morte dell'ex leader. “Estendiamo le nostre condoglianze a coloro che piangono la perdita dell'ex presidente dello Zimbabwe Robert Mugabe”, si legge. “Robert Mugabe ha contribuito a liberare lo Zimbabwe, ma le sue violazioni dei diritti umani e la grave cattiva gestione economica hanno impoverito milioni di persone e tradito le speranze del suo popolo per la loro nazione. Continuiamo a sostenere le aspirazioni del popolo dello Zimbabwe per un futuro migliore e più prospero”, conclude la nota. L'ex presidente dello Zimbabwe Robert Mugabe, che ha guidato il paese dal 1980 al 2017, è morto all'età di 95 anni. (Was)