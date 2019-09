Usa: licenziati tre leader reparto speciale Marina per cattiva condotta in zona di guerra

- Il capo del Comando delle Operazioni Speciali della Marina Usa, il contrammiraglio Collin Green, ha licenziato tre alti ufficiali di una squadra della Us Navy Seals per cattiva condotta in zona di guerra. I tre membri appartenevano al Seal Team 7, che a luglio è stato richiamato dall'Iraq. I funzionari del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti che hanno conoscenza con la situazione, hanno detto all'emittente “Cnn” che i membri del team 7 sono stati rimandati a casa all'inizio di quest'anno per alcune accuse di violenza sessuale e consumo di alcol. Bere alcolici durante i periodi di inattività all'estero è vietato dagli ordini generali. Il mese scorso, Green ha annunciato una serie di misure disciplinari nel tentativo di ripristinare l'ordine e l'etica. (Was)