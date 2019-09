Business news: Serbia, giacimenti litio forse i più grandi in Europa

- La Serbia potrebbe essere il paese europeo con i giacimenti di litio più grandi in Europa. Lo riferisce il sito di informazione "Capital" in un articolo che precisa a ogni modo che "la parte difficile potrebbe essere arrivare a questi giacimenti". La Serbia potrebbe, a causa dei giacimenti in questione, "diventare un fronte nuovo, europeo, della lotta economica con l'Asia". Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha annunciato già nel mese di febbraio che il litio è "una delle speranze maggiori per la Serbia", invitando le compagnie ad "accelerare i lavori per avviare la produzione". (Seb)