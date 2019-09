Business news: Albania, indice prezzi prodotti agricoli in crescita del 2,3 per cento nel 2018

- L'indice dei prezzi dei prodotti agricoli in Albania ha registrato una crescita del 2,03 per cento su base annua nel 2018: lo rivelano i dati diffusi dall'Istituto albanese delle statistiche Instat. Il maggior incremento si è verificato per i prezzi delle piante industriali (9,52 per cento), seguito dal prezzo degli ortaggi (8,92 per cento), della carne (1,04 per cento) e dalla frutta (0,21`per cento). Il maggiore calo invece si è verificato per i prezzi delle piante da foraggio (9,52 per cento), seguito dai prezzi delle patate (3,61 per cento), dei cereali (0,84 per cento) e dal prezzo del latte e prodotti derivanti (0,44 per cento). (Alt)