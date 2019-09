Business news: Romania, agosto 2019, riserve presso Banca centrale salgono a 35,6 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve valutarie della Banca nazionale della Romania (Bnr) sono arrivate a 35,619 miliardi di euro nel mese di agosto 2019, in aumento dello 0,41 per cento rispetto al mese precedente. Lo riferisce la Banca nazionale con un comunicato. Nel corso del mese di agosto 2019 ci sono stati afflussi di denaro per 615 milioni di euro, che rappresentano pagamenti nei conti della Commissione europea e della Banca mondiale, la modifica delle riserve minime in valuta costituite dagli enti creditizi, l'approvvigionamento dei conti correnti del ministero delle Finanze, e altre voci. D'altra parte, ci sono stati deflussi per 469 milioni di euro che rappresentano variazioni delle riserve minime costituite dagli enti creditizi, interessi e pagamenti principali su valuta estera del debito pubblico e altre voci. (Rob)