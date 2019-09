Business news: premier greco Mitsotakis, azione governo sblocca grandi investimenti privati

- Sono attesi in Grecia consistenti investimenti da parte di importanti gruppi privati: lo ha detto il premier ellenico Kyriakos Mitsotakis durante un incontro con i rappresentanti dei sindacati e delle associazioni imprenditoriali in vista dell'84ma Fiera internazionale di Salonicco. Fonti citate dall'agenzia di stampa "Ana-Mpa" riferiscono di "un'atmosfera di cooperazione costruttiva" nell'incontro tra Mitsotakis e le parti sociali. "Abbiamo già avuto alcune notizie molto importanti per quanto riguarda gli investimenti, con quello che sta accadendo a Helliniko, con la presentazione del nuovo piano d'azione per l'ammodernamento del porto del Pireo, con quello che sta accadendo nel cantiere di Skaramangas", ha affermato Mitsotakis evidenziando che sotto il suo governo si stanno sbloccando gli investimenti grazie ad "un piano ambizioso per la crescita". Il premier greco ha assicurato che lo Stato "sosterrà l'imprenditoria con ogni incentivo per la crescita" ma chiede anche al mondo delle imprese "di rispondere al suo ruolo sociale". (Gra)