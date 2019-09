Business news: Grecia, premier Mitsotakis, eliminate misure di controllo capital

- Le misure di controllo dei capitali, in vigore in Grecia dal giugno 2015, sono state completamente eliminate. Lo ha annunciato il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis scrivendo sul suo profilo Twitter ufficiale. "Questo ritorno alla normalità è un grande voto di fiducia nell'economia greca", ha dichiarato il capo del governo di Atene sottolineando anche il "potenziale per una forte crescita nei prossimi anni". Nei giorni scorsi la Commissione europea ha fatto sapere di aver accolto con favore l'annuncio del primo ministro della Grecia di revocare il controllo di capitali da inizio settembre. La portavoce della Commissione europea, Mina Andreeva, ha detto che "sta alle autorità greche decidere e prendere misure per assicurare la stabilità finanziaria in cooperazione con le istituzioni internazionali e in linea con la road map concordata. Accogliamo con favore l'annuncio del governo greco di rimuovere i controlli di capitale a partire dal primo settembre. Questa è un'importante pietra miliare e un segno che la fiducia continua ad essere costruita nella ripresa del sistema economico greco", ha detto. (Gra)