Business news: Russia, carico rete ferroviaria in agosto cresciuto dello 0,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il carico sulla rete delle Ferrovie russe nell'agosto di quest'anno è aumentato dello 0,2 per cento rispetto allo stesso mese del 2018 e ammonta a 109 milioni di tonnellate. È quanto diffuso dalla stessa società ferroviaria. Il fatturato del trasporto merci nell'agosto 2019 è diminuito del 2,1 per cento su base annua, a 213,6 miliardi di tonnellate-chilometro. Il fatturato del trasporto merci, tenendo conto allo stesso tempo della corsa a vuoto dei rotabili, è diminuito del 2,1 per cento e ammonta a 271,2 miliardi di tonnellate-chilometro. Allo stesso tempo, il carico nei primi otto mesi del 2019, secondo i dati attuali, è ammontato a 850,5 milioni di tonnellate, ovvero l'1,1 per cento in meno rispetto all'anno precedente. (Rum)