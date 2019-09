Business news: Russia-Mongolia, Rdif, annunciato fondo investimento congiunto con Dbm Asset Management

- Il Fondo per gli investimenti diretti della Federazione Russa (Rdif) e la compagnia mongola Dbm Asset Management hanno annunciato la creazione di un fondo di investimento congiunto nel prossimo futuro. Lo si apprende grazie a una nota diffusa dal servizio stampa del Rdif, in cui viene specificato che l’accordo è stato firmato nel quadro della recente visita in Mongolia del presidente russo, Vladimir Putin. Stando alle informazioni diffuse, le attività del nuovo fondo di investimento saranno incentrate sulla promozione di attività tese a rafforzare il tessuto economico e imprenditoriale dei due paesi. “Siamo lieti di annunciare una nuova parte con la società di investimento mongola Dbm Asset Management: sono convinto che la nuova piattaforma contribuirà a rafforzare i legami economici e commerciali bilaterali, facilitando l’ingresso di aziende russe all’interno del mercato mongolo e centrasiatico”, ha detto l’amministratore delegato del Rdif, Kirill Dmitriev. (Rum)