Business news: Albania, rapporto Banca mondiale, "migliorato l'accesso dei cittadini ai servizi pubblici"

- L'accesso dei cittadini albanesi ai servizi pubblici è migliorato da quando nel 2016 è stato attivato un'apposito programma della Banca mondiale, con un finanziamento da 32 milioni di euro. Lo rivela un rapporto della stessa Banca mondiale dopo un sondaggio condotto per misurare l'effetto del progetto. Secondo il rapporto, si sarebbe verificato un miglioramento di 22 punti percentuali. Il miglioramento avrebbe riguardato anche una serie di differenti categorie sociali, dalle donne, ai poveri e alla comunità rom. Per poter ottenere la pensione, le procedure nel 2016 richiedevano 53 giorni di tempo, mentre attualmente sarebbero necessari invece 45 giorni. Per poter registrare un automezzo, il periodo di tempo è stato ridotto da 5,3 giorni a sole 8,3 ore. Il programma della Banca mondiale dovrebbe concludersi alla fine del 2020 e fino adesso è stato speso il 69 per cento dei finanziamenti messi a disposizione. (Alt)