Business news: Cipro, proposta di Anastasiades ad Akinci per acconto di garanzia su profitti gas

- Il presidente cipriota, Nicos Anastasiades, avrebbe proposto la creazione di un acconto di garanzia (conto fiduciario) per salvaguardare i profitti derivanti dallo sfruttamento del gas naturale della parte turco-cipriota dell’isola. Lo riferisce il quotidiano di Atene “Kathimerini”, secondo cui la proposta sarebbe stata presentata da Anastasiades al leader dell'autoproclamata Repubblica turca di Cipro del Nord (Rtcn), Mustafa Akinci lo scorso 9 agosto. La mossa del capo di Stato punterebbe ad una distensione del clima attorno alla Zona economica esclusiva (Zee) di Cipro per via delle attività condotte da Ankara nella stessa aerea. Secondo la proposta, l'importo depositato sul conto sarà reso disponibile alla parte turco-cipriota solo se la Turchia porrà fine alle sue provocazioni nella regione riconoscendo i confini della Zee cipriota. (Gra)