Usa: terza morte correlata allo svapo, autorità esortano a non utilizzare dispositivi

- Le autorità sanitarie federali degli Stati Uniti stanno esortando le persone a smettere di usare prodotti elettronici per il fumo mentre indagano sulla morte di una terza persona a causa di una misteriosa malattia collegata allo svapo che, secondo i ricercatori, potrebbe aver colpito 450 persone negli Stati Uniti. I funzionari della sanità in Indiana hanno confermato oggi la prima morte della nazione, la terza negli Usa, in relazione alla sigaretta elettronica. Il terzo decesso per una grave lesione polmonare è avvenuto il 5 settembre. All'inizio della settimana, in Oregon un uomo malato è deceduto dopo l'uso di sigarette elettroniche mentre lo Stato dell'Illinois ha rivelato il primo decesso da svapo negli Stati Uniti il ​​mese scorso. I prodotti includono un ingrediente psicoattivo presente anche nella marijuana chiamato Thc. Un portavoce del Centers for Disease Control and Prevention ha dichiarato che sta indagando su 450 casi in 33 stati e un territorio degli Stati Uniti, suggerendo che il numero di segnalazioni di casi è più che raddoppiato da quando l'agenzia, la scorsa settimana, ha aggiornato le sue indagini.(Was)