Difesa: Esper sollecita alleati europei a finanziare progetti di costruzione militare

- Il segretario alla Difesa Usa, Mark Esper, ha sollecitato gli alleati durante il viaggio in Europa di questa settimana a finanziare i progetti di costruzione militare degli Stati Uniti nei loro paesi, dopo che il Pentagono ha deviato parte del denaro per i progetti esteri per pagare la realizzazione di un tratto di muro lungo il confine tra Stati Uniti e Messico. "Il messaggio che porto, da quando agivo come vicesegretario ad oggi, è sull'aumento della condivisione degli oneri", ha detto Esper ai giornalisti. Prima di partire per un viaggio di quattro giorni in Germania, Regno Unito e Francia, Esper ha autorizzato il dirottamento di 3,6 miliardi di dollari in finanziamenti per progetti di costruzione militare per la costruzione del muro di confine. Di quei soldi, metà era originariamente destinata a progetti di costruzione in 20 installazioni militari all'estero. (segue) (Was)