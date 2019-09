Business news: Eurostat, in Repubblica Ceca oltre 56 mila pendolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono più di 56 mila cittadini della Repubblica Ceca che fanno i pendolari: la maggior parte di questi si reca quotidianamente a lavoro in Germania. Lo si apprende grazie ai dati diffusi dall’Ufficio statistico europeo Eurostat. Stando alle informazioni diffuse, sono 37 mila i cittadini cechi che ogni giorno attraversano il confine con la Germania per andare a lavorare, mentre altri 13 mila fanno lo stesso al confine con l’Austria. Le motivazioni sono naturalmente economiche e per questa ragione sono pochi a varcare il confine per lavoro con la Polonia dove gli stipendi sono relativamente bassi. Molti sono pendolari addirittura verso i Paesi Bassi e il Regno Unito, e tornano in Repubblica Ceca per il fine settimana. Gli uomini sono occupati soprattutto nel settore costruzioni e le donne in quello dei servizi in particolare come infermiere. (Rep)