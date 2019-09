Business news: ministero Finanze cipriota, debito con Russia saldato nella sua interezza

- Le autorità di Cipro hanno ripagato il debito del paese nei confronti della Federazione Russa. Lo si apprende grazie ad una nota diffusa dal ministero russo delle Finanze, ripresa dall’agenzia di stampa “Sputnik”. “La repubblica di Cipro ha ripagato il suo debito nella sua interezza”, si legge nella nota. La Federazione Russa ha concesso a Cipro un prestito pari a 2,7 miliardi di euro nel 2011, ad un tasso di interesse annuale del 4,5 per cento. Il saldo del debito sarebbe dovuto avvenire nel 2016, ma a seguito di una ristrutturazione causata dalla crisi finanziaria del 2013 il tasso di interesse è stato abbassato al 2,5 per cento, e il termine per il pagamento è stato esteso al periodo 2018-2021. (Rum)