Business news: Romania, da Fondo coesione Ue 275,7 milioni di euro per rete acqua potabile a Cluj e Salaj

- Il Fondo di coesione Ue investirà 275,7 milioni di euro per migliorare l'approvvigionamento di acqua potabile e i servizi di raccolta e trattamento delle acque reflue nelle contee di Cluj e Salaj, nel nord-ovest della Romania. Lo si apprende dalla Commissione europea che ha spiegato che con questo progetto finanziato dall'Unione europea, quasi 240 mila abitanti potranno godere di una migliore acqua potabile. "Tutti dovrebbero avere accesso a una buona acqua potabile. Con questo progetto di coesione, l'Ue investe per la salute e la qualità della vita dei nostri cittadini, proteggendo al contempo l'ambiente e riducendo le perdite d'acqua. Questo è un ottimo esempio di ciò che l'Ue può fare", ha dichiarato il commissario per l'Ambiente, gli affari marittimi e la pesca Karmenu Vella. Il progetto aumenterà il tasso di connessione alla rete idrica locale dal 79 per cento al 95 per cento. I lavori estenderanno la fornitura di acqua potabile utilizzando fonti controllate microbiologicamente. Includono inoltre interventi di potenziamento dell'impianto di trattamento delle acque di Gilau, il ripristino della fonte sotterranea di acqua Florești a Cluj e la costruzione o ricostruzione di quasi 1.550 chilometri di reti. Il progetto dovrebbe essere completato nel luglio 2023. (Beb)