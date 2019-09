Brasile: infrastrutture, cerimonia per firma dei contratti di concessione di 12 aeroporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta questa mattina presso il palazzo presidenziale brasiliano del Planalto, a Brasilia, la cerimonia simbolica di firma dei contratti di concessione dei dodici aeroporti ceduti all'asta dal ministero delle Infrastrutture lo scorso 15 marzo a tre società, la spagnola Aena, la svizzera Zurich e la boliviana Aeroeste, ognuna dei quali alla guida di un consorzio che si è aggiudicato uno dei tre "blocchi" messi in vendita. Complessivamente il governo ha incassato 2,3 miliardi di real (550 milioni di euro), il 986 per cento in più rispetto alla base d'asta. Secondo il ministro delle Infrastrutture, Tarcisio Gomes Freitas, la privatizzazione aumenterà la concorrenza e, insieme ad altre misure, questo ridurrà il prezzo dei biglietti aerei. In particolare Freitas ha citato l'apertura del mercato brasiliano alle compagnie con capitale straniero anche del 100 per cento, il mantenimento del pagamento dei bagagli in stiva che, sostiene, incoraggia le compagnie a basso costo e la riduzione in alcuni stati della tassa sulla circolazione di beni e servizi (Icms) relativa al cherosene per l'aviazione. "Quando combineremo tutti questi fattori con ingenti investimenti in infrastrutture, possiamo solo aspettarci una crescita vigorosa del settore in Brasile, che fornirà più concorrenza, più opportunità per l'utente e questo avrà una riflessione sulle tariffe, che oggi è un desiderio dei consumatori", ha dichiarato Freitas. (segue) (Brb)