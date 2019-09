Brasile: infrastrutture, cerimonia per firma dei contratti di concessione di 12 aeroporti (2)

- Il ministro delle Infrastrutture brasiliano, Tarcisio Gomes de Freitas, ha informato inoltre che il governo presenterà un nuovo bando di gara per la messa all'asta di altri 22 aeroporti, oggi gestiti dalla società statale Infraero. Anche questo bando, come quello terminato con la cessione dei dodici scali, vedrà la divisione degli aeroporti da privatizzare in tre macro gruppi. Il blocco sud sarà comporto da nove aeroporti: i due di Curitiba, quello di Foz do Iguaçu e quello di Londrina nello stato del Paraná, gli scali di Navegantes e Joinville, nello stato di Santa Catarina, gli scali di Pelotas, Uruguaiana e Bagé nel Rio Grande do Sul. Il Blocco Nord comprende sette aeroporti: uno a Manaus, uno a Tabatinga e uno a Tefé, nello stato dell'Amazzonia, uno a Porto Velho, uno a Rio Branco e uno a Cruzeiro do Sul, nello stato dell'Acre e uno a Boa Vista nello stato del Roraima. Nel terzo lotto, il cosiddetto asse centrale, comprende gli scali di Goiania, Sao Luis e Imperatriz nello stato del Maranhao; lo scalo di Teresina, nel Piauí, quello di Palmas in Tocantins, e quello di Petrolina, in Pernambuco. Successivamente a questo, l'ultimo bando, previsto per la prima metà del 2022 includerà gli scali di Congonhas a San Paolo e Santos Dumont a Rio de Janeiro, tra i più importanti del paese. Con questo, saranno concessi tutti gli aeroporti gestiti attualmente da Infraero e la compagnia sarà dedicata ai terminal regionali, insieme con stati e comuni. (segue) (Brb)