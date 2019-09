Brasile: infrastrutture, cerimonia per firma dei contratti di concessione di 12 aeroporti (4)

- Ad accaparrarsi il blocco era stata la società svizzera Zurich con un'offerta di 437 milioni di real (100 milioni di euro), l'830 per cento in più rispetto alla base d'asta. Il terzo blocco comprende gli scali della regione centroccidentale del paese di Cuiabà, Sinop, Rondonopolis e Alta Floresta (Mato Grosso), con importanti ricadute nel settore agricolo. Il blocco era stato acquistato dal consorzio boliviano Aeroeste (formato da Socicam e Sinart) per 40 miliardi di real (9,2 milioni di euro), il 4.739 per cento in più rispetto alla base d'asta. A gennaio il ministro delle Infrastrutture brasiliano, Tarcisio Gomes de Freitas, aveva annunciato l'impegno del governo nel portare avanti il progetto di concessioni e privatizzazioni di aziende statali. In particolare il ministro aveva annunciato che tutti gli aeroporti oggi gestiti dalla statale Infraero saranno privatizzati. "A marzo faremo il primo test con la vendita all'asta di tre blocchi di aeroporti, e se tutto procederà al meglio, proseguiremo su questa strada", aveva dichiarato. Una volta che tutti gli aeroporti saranno venduti il ministero si occuperà della liquidazione della società Infraero. Per portare avanti il piano governativo di concessioni e privatizzazioni, il ministero delle Infrastrutture conterà sull'appoggio dell'Impresa di pianificazione logistica (Epl), società statale che sarà incorporata al ministero per strutturare i progetti destinati all'iniziativa privata e del Programma di partenariato negli investimenti (Ppi). (Brb)