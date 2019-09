Tunisia-Italia: ministro Esteri Jhinaoui si congratula con Di Maio per nuovo incarico

- Il ministro degli Esteri della Tunisia, Khemaies Jhinaoui, si è congratulato oggi con il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, per il nuovo incarico assunto nel governo Conte bis. “Mi congratulo con la mia controparte italiana Luigi Di Maio per la sua nomina a ministro degli Affari esteri dell'Italia. Non vedo l'ora di lavorare insieme per favorire la cooperazione bilaterale tunisina e italiana”, ha scritto il ministro degli Esteri tunisino sul suo profilo ufficiale Twitter. (Tut)