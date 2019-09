Usa: presidente Fed Powell, non ci aspettiamo una recessione

- Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha dichiarato ieri, 6 settembre, che la Federal Reserve (Fed) non si aspetta una recessione statunitense o globale. Powell ha ribadito come la Banca centrale degli Stati Uniti stia monitorando una serie di incertezze, compresi i conflitti commerciali, e "agirà in modo appropriato per sostenere l'espansione". “Nel corso dell’anno la Fed ha ritenuto opportuno ridurre il percorso atteso dei tassi di interesse”, ha affermato durante un forum a Zurigo. “Ciò ha supportato l’economia. Questo è uno dei motivi per cui le prospettive sono ancora favorevoli.” Powell ha dato una visione ottimista dell'economia americana aggiungendo che "non vede una recessione come il risultato più probabile per gli Stati Uniti o l'economia globale”.(Was)