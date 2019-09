Business news: premier ucraino, economia crescerà del 40 per cento nei prossimi cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia ucraina potrebbe crescere fino al 40 per cento nei prossimi cinque anni. Lo ha dichiarato il capo del governo di Kiev, Oleksiy Honcharuk. “Il nostro obiettivo è far crescere l’economia nazionale del 40 per cento nei prossimi cinque anni: si tratta di un traguardo ambizioso, ma assolutamente realizzabile”, ha detto il premier, sottolineando che “una squadra di esperti del ministero dell’Economia è già a lavoro sulla questione”. (Res)