Business news: Serbia, stampa russa, firma accordo con Uee causerà pressioni dall'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La firma dell'accordo di libero scambio tra la Serbia e l'Unione economica eurasiatica (Uee), annunciata per il mese prossimo, comporterà "pressioni" dell'Ue nei confronti di Belgrado. E' quanto scrive il quotidiano russo "Kommersant". Secondo il quotidiano, "la Serbia difficilmente riuscirà a tenere un piede in due scarpe dopo la firma dell'accordo". "Kommersant" ha ricordato che i ministri degli Esteri dei paesi dell'Ue che hanno partecipato al vertice di Helsinki "hanno invitato in modo diretto la Serbia a rinunciare alla firma dell'accordo" e ha sostenuto che "gli esperti ritengono che la firma dell'accordo significa che la Serbia cerca di costringere l'Ue ad accelerare il processo di integrazione europea di Belgrado". (Seb)