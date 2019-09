Business news: Polonia, rallenta l'inflazione, si attesta al 2,8 per cento

- Secondo i dati pubblicati recentemente dall'Ufficio di statistica polacco (Gus), l'inflazione nel mese di agosto ha subito una frenata. I prezzi di merci e beni di consumo sono rimasti praticamente allo stesso livello del mese di luglio. I prezzi dei prodotti alimentari nel mese di agosto sono diminuiti del -0,3 per cento e quelli dei carburanti del -11,1 per cento nei confronti del mese di luglio e grazie a questi due indici l'inflazione è rimasta allo stesso livello. Invece l'inflazione annuale (nei confronti allo stesso periodo dell'anno scorso) è aumentata del 2,8 per cento. Soprattutto sono cresciuti i prezzi dei prodotti alimentari e delle bevande analcoliche (7,2 per cento). I dati presentati dal Gus possono influire sulle decisioni del Consiglio di politica monetaria (Rpp) che nel caso di crescita dell'inflazione potrebbe aumentare il tasso d'interesse. (Vap)