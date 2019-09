Business news: Polonia, 800 milioni di euro per abbattere le barriere architettoniche

- Il programma del governo polacco accessibilità Plus ha a disposizione 3,3 miliardi di zloty (800 milioni di euro) per concorsi e progetti che portano all'eliminazione delle barriere architettoniche e comunicative nel settore pubblico. La notizia è stata annunciata dal ministro per gli Investimento e Sviluppo polacco Jerzy Kwieciński. Il programma è iniziato l'anno scorso e adesso è in corso la selezione delle strutture che riceveranno i soldi per gli adattamenti per le persone con disabilità. Entro il 2025 l'investimento nell'abbattimento delle barriere architettoniche dovrebbe raggiungere 23 miliardi di zloty (oltre 5 miliardi di euro), risorse in gran parte provenienti da fondi dell'Ue. La legge sull'accessibilità che entrerà in vigore settembre obbliga le istituzioni pubbliche a introdurre entro due anni soluzioni che permettano a tutte le persone con disabilità oltreché ad anziani, donne gravide e genitori con figli piccoli di accedere comodamente agli uffici pubblici. (Vap)