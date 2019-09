G7: si conclude riunione presidenti parlamenti, approvato emendamento Fico su oceani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti dei parlamenti del G7 hanno approvato la dichiarazione congiunta al termine della riunione di Brest, nella quale è stata inserita la proposta avanzata dal presidente della Camera dei deputati Roberto Fico di riconoscere gli oceani come “beni comuni”. “La vita e il benessere dell’umanità dipendono dalla salute e dall'uso sostenibile degli oceani. I mari e gli oceani ci presentano straordinarie opportunità: si tratta di una ricchezza fragile che deve essere protetta dal momento che è sotto minaccia. Sottolineamo fortemente la nostra preoccupazione rispetto la degrado degli oceani e riaffermiamo quindi l'urgente necessità di intraprendere strategie che possano proteggere la ricchezza che l’ambiente marino, gli oceani e la biodiversità forniscono. Desideriamo evidenziare l’importanza di un impegno generale per gli oceani come bene comune: la protezione degli oceani e le loro risorse è una grande questione che deve mettere insieme tutti gli attori pubblici e privati”, si legge nel quarto punto della dichiarazione. (segue) (Res)